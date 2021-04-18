Новочеркасск, Ростовская область, , 08:50 — REGNUM Ранним утром 18 апреля в Ростовской области произошло ДТП, в результате которого погибли пять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

Авария произошла примерно в 4:30 мск в Новочеркасске. В переулке Машиностроительный автомобиль Hyundai Accent врезался в дерево. Предположительно, за рулём иномарки находился 14-летний подросток.

«В автомобиле было шесть человек. Один пострадавший находится в реанимации, остальные погибли на месте. Личности жертв устанавливаются», — уточнили в ведомстве.