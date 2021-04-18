Роли, США, , 08:41 — REGNUM Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» переиграл команду «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 18 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли и закончилась в пользу хозяев со счетом 3:1.

В составе «Каролины» забитые голы на счету Джейккоба Славина (19-я минута), финского нападающего Яни Хаканпяя (49-я), и российского форварда Андрея Свечникова (59-я, в пустые ворота).

Автором единственной шайбы «Нэшвилла» стал швейцарский защитник Роман Йози (32-я).

Российский нападающий «Предаторз» Яков Тренин не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Каролина», одержавшая вторую подряд победу, 20 апреля встретится с клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Нэшвилл» потерпел второе подряд поражение и в этот же день сыграет с командой «Чикаго Блэкхоукс».