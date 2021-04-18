Киев, , 08:28 — REGNUM Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что президент России Владимир Путин якобы хочет «захватить» всю территорию Украины и российский лидер по его словам «ни на какие компромиссы» не пойдет. Об этом Кравчук заявил в программе «Свобода слова с Савиком Шустером».

«Нужно трезво смотреть на ситуацию. Если мы будем искать, что Путину нужно дать, он захочет всю Украину. Наименьшее. Дать ему нужно только силой и дать под дыхало, извините на слове. Он не пойдет ни на какие компромиссы…» , — сказал он.

Кравчук также заявил, что позиция представителей республик Донбасса в ТКГ состоит в том, чтоб «ни с чем не соглашаться» с представителями Украины в ТКГ.

«У них (у представителей республик Донбасса в ТКГ — ИА REGNUM) позиция — ни с чем не соглашаться (с украинскими представителями в ТКГ — ИА REGNUM), у них позиция, ничего не слушать…» , — заявил он.

Он также добавил, что Россия якобы должна заявить о готовности «прекратить оккупацию» территории Украины, а также «прекратить агрессию». Затем, по его словам, можно будет «возрождать» Донбасс.

«Компромисс возможен при одном условии, Россия заявляет, что она готова прекратить оккупацию территории, агрессию Украины, перестать убивать украинских юношей и девушек, возрождать будем тогда Донбасс, тогда компромиссы возможны. Без этого никаких компромиссов… и ничем мы не сможем замирить…» , — сказал он.

Напомним, в феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот, который не признали жители Крыма и Донбасса. 16 марта 2014 года Крым принял решение воссоединиться с Россией. Украина не признает решение жителей полуострова и в Киеве заявляют, что полуостров Россия якобы «оккупировала».

В апреле 2014 года о своей самостоятельности заявили республики Донбасса, также не признавшие антиконституционный переворот на Украине. Против жителей ДНР и ЛНР официальный Киев в апреле 2014 года начал так называемую антитеррористическую операцию, которая является полномасштабной войной, унесшей жизни тысячи мирных жителей и приведшей к разрушениям инфраструктуры. Вместе с тем, в Киеве обвиняют Россию в том, что она якобы является стороной конфликта в Донбассе и в связи с этим якобы «должна» восстановливать разрушенную инфраструктуру.

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Напомним, ранее Леонид Кравчук заявил, что готов лично убивать от врагов, которые вторгнуться на территорию Украины.