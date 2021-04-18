Глава украинской делегации в ТКГ: с Путиным можно «говорить» только силой
Киев, 18 апреля, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что президент России Владимир Путин якобы хочет «захватить» всю территорию Украины и российский лидер по его словам «ни на какие компромиссы» не пойдет. Об этом Кравчук заявил в программе «Свобода слова с Савиком Шустером».
Кравчук также заявил, что позиция представителей республик Донбасса в ТКГ состоит в том, чтоб «ни с чем не соглашаться» с представителями Украины в ТКГ.
Он также добавил, что Россия якобы должна заявить о готовности «прекратить оккупацию» территории Украины, а также «прекратить агрессию». Затем, по его словам, можно будет «возрождать» Донбасс.
Напомним, в феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот, который не признали жители Крыма и Донбасса. 16 марта 2014 года Крым принял решение воссоединиться с Россией. Украина не признает решение жителей полуострова и в Киеве заявляют, что полуостров Россия якобы «оккупировала».
В апреле 2014 года о своей самостоятельности заявили республики Донбасса, также не признавшие антиконституционный переворот на Украине. Против жителей ДНР и ЛНР официальный Киев в апреле 2014 года начал так называемую антитеррористическую операцию, которая является полномасштабной войной, унесшей жизни тысячи мирных жителей и приведшей к разрушениям инфраструктуры. Вместе с тем, в Киеве обвиняют Россию в том, что она якобы является стороной конфликта в Донбассе и в связи с этим якобы«должна» восстановливать разрушенную инфраструктуру.
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Напомним, ранее Леонид Кравчук заявил, что готов лично убивать от врагов, которые вторгнуться на территорию Украины.