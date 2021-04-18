Киев, 18 апреля, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что президент России Владимир Путин якобы хочет «захватить» всю территорию Украины и российский лидер по его словам «ни на какие компромиссы» не пойдет. Об этом Кравчук заявил в программе «Свобода слова с Савиком Шустером».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пришелец. Антироссияйская пропаганда

«Нужно трезво смотреть на ситуацию. Если мы будем искать, что Путину нужно дать, он захочет всю Украину. Наименьшее. Дать ему нужно только силой и дать под дыхало, извините на слове. Он не пойдет ни на какие компромиссы…» , — сказал он.

Кравчук также заявил, что позиция представителей республик Донбасса в ТКГ состоит в том, чтоб «ни с чем не соглашаться» с представителями Украины в ТКГ.

«У них (у представителей республик Донбасса в ТКГ — ИА REGNUM) позиция — ни с чем не соглашаться (с украинскими представителями в ТКГ — ИА REGNUM), у них позиция, ничего не слушать…» , — заявил он.

Он также добавил, что Россия якобы должна заявить о готовности «прекратить оккупацию» территории Украины, а также «прекратить агрессию». Затем, по его словам, можно будет «возрождать» Донбасс.

«Компромисс возможен при одном условии, Россия заявляет, что она готова прекратить оккупацию территории, агрессию Украины, перестать убивать украинских юношей и девушек, возрождать будем тогда Донбасс, тогда компромиссы возможны. Без этого никаких компромиссов… и ничем мы не сможем замирить…» , — сказал он.

Напомним, в феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот, который не признали жители Крыма и Донбасса. 16 марта 2014 года Крым принял решение воссоединиться с Россией. Украина не признает решение жителей полуострова и в Киеве заявляют, что полуостров Россия якобы «оккупировала».

В апреле 2014 года о своей самостоятельности заявили республики Донбасса, также не признавшие антиконституционный переворот на Украине. Против жителей ДНР и ЛНР официальный Киев в апреле 2014 года начал так называемую антитеррористическую операцию, которая является полномасштабной войной, унесшей жизни тысячи мирных жителей и приведшей к разрушениям инфраструктуры. Вместе с тем, в Киеве обвиняют Россию в том, что она якобы является стороной конфликта в Донбассе и в связи с этим якобы«должна» восстановливать разрушенную инфраструктуру.

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Напомним, ранее Леонид Кравчук заявил, что готов лично убивать от врагов, которые вторгнуться на территорию Украины.