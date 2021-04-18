Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Хоккейный клуб «Даллас Старз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 18 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась в пользу хозяев со счетом 5:1.

В составе победителей голы забили Джейми Бенн (13-я минута), российский нападающий Денис Гурьянов (31-я), Джо Павелски (34-я), шведский форвард Йон Клингберг (34-я) и финский защитник Эса Линделль (37-я). Также на счету Гурьянова одна результативная передача.

Автором единственной шайбы «Коламбуса» стал российский защитник Владислав Гавриков (7-я).

Российский нападающий «Джекетс» Михаил Григоренко не отметился в матче результативными действиями. Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин не принимал участия в игре.

Отметим, в следующем матче «Даллас», одержавший вторую подряд победу, 20 апреля встретится с клубом «Детройт Ред Уингз». «Коламбус» потерпел пятое подряд поражение и в этот же день сыграет с командой «Флорида Пантерз».