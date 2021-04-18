Миннеаполис, США, 18 апреля, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Протесты и беспорядки из-за убийства чернокожего мужчины Данте Райта продолжаются седьмую ночь подряд в американском штате Миннесота. Об этом 18 апреля сообщает телекомпания NBC.

Цитата из кф «Зеленая книга», реж. Питер Фаррелли. 2018. США Концерт в баре для афроамериканцев

В городе Бруклин-Сентер возле полицейского участка, в котором служила женщина-полицейский, выстрелившая в Райта, вечером собралось около 300 человек. Основная часть собравшихся вела себя мирно, лишь изредка громко требуя правосудия по делу об убийстве мужчины.

В 23:00 (07:00 мск) в городе наступил комендантский час, однако протестующие отказались разойтись, их активность возросла. Некоторые из митингующих вступают в словесные перебранки с сотрудниками полиции, но активных действий никто из собравшихся не предпринимает.

Участники акции протеста требуют пересмотра обвинительного заключения, предъявленного сотруднице полиции, застрелившей Райта, прокуратурой округа Вашингтон. В настоящее время женщине инкриминируется причинение смерти по неосторожности. Согласно данным полиции, смерть Райта стала причиной ошибки со стороны сотрудницы полиции, якобы случайно перепутавшей электрошокер с огнестрельным оружием.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что семья чернокожего мужчины Райта потребовала ужесточить приговор застрелившей его сотруднице полиции.