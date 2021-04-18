Сент-Пол, США, , 08:16 — REGNUM Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» уверенно с крупным счетом обыграл команду «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 18 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась п ользу хозяев со счетом 5:2.

У «Миннесоты» забитыми голами отметились норвежский нападающий клуба Матс Цуккарелло (15-я минута), шведский форвард Йоэль Эрикссон Эк (16-я), Зак Паризе (16-я), российский нападающий Кирилл Капризов (22-я) и Нико Штурм (40-я).

В составе «Сан-Хосе» шайбами отличились Брент Бёрнс (13-я) и шведский форвард Йоэль Келльман (58-я).

Российский защитник «Шаркс» Николай Кныжов не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Миннесота», одержавшая третью подряд победу, 20 апреля встретится с клубом «Аризона Койотс». «Сан-Хосе» потерпел пятое подряд поражение и в этот же день сыграет с командой «Вегас Голден Найтс».