Севилья, Испания, , 08:10 — REGNUM Футбольный клуб «Барселона» нанес поражение с разгромным «сухим» счетом мадридской команде «Атлетик» в финальном матче Кубка Испании. Об этом 18 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле стадиона «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье и закончилась в пользу каталонской команды со счетом 0:4.

В составе победителей голами отличились французский форвард «Барселоны» Антуан Гризманн (60-я минута), нидерландский полузащитник Френки де Йонг (63-я) и оформивший в матче дубль аргентинский нападающий Лионель Месси (68-я и 72-я).

Также еще один гол Гризманна на 86-й минуте был отменен после просмотра эпизода системой VAR.

Отметим, это 31-й выигранный Кубок Испании в истории «Барселоны», на втором месте идет «Атлетик», становившийся обладателем этого трофея 23 раза.