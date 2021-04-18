Вашингтон, , 07:34 — REGNUM Сооснователь компании Adobe и один из разработчиков формата PDF Чарльз Гешке скончался на 82-м году жизни в США. Об этом 18 апреля сообщает агентство Associated Press со ссылкой на письмо, разосланное главой компании Шантану Нарайеном её сотрудникам.

Шантану Нарайен назвал смерть Гешке огромной потерей для всего сообщества Adobe и для всей индустрии технологий. По словам главы компании Adobe, Гешке был «ориентиром и героем на протяжении десятилетий» для всей IT-индустрии. Также Нарайен напомнил, что именно Гешке совместно с сооснователем Adobe Джоном Уорноком разработал программное обеспечение, которое произвело революцию в творчестве и общении между людьми.

Гешке и Уорнок основали компанию Adobe в 1982 году. Штаб-квартира компании расположена в городе Сан-Хосе в американском штате Калифорния. Специалистами именно этой компанией были разработаны система веб-программного обеспечения Adobe Flash и программы для редактирования изображений Photoshop, Adobe Reader, Portable Document Format (PDF).