Вашингтон, 18 апреля, 2021, 07:34 — ИА Регнум. Сооснователь компании Adobe и один из разработчиков формата PDF Чарльз Гешке скончался на 82-м году жизни в США. Об этом 18 апреля сообщает агентство Associated Press со ссылкой на письмо, разосланное главой компании Шантану Нарайеном её сотрудникам.

Schmiebel Чарльз Гешке

Шантану Нарайен назвал смерть Гешке огромной потерей для всего сообщества Adobe и для всей индустрии технологий. По словам главы компании Adobe, Гешке был «ориентиром и героем на протяжении десятилетий» для всей IT-индустрии. Также Нарайен напомнил, что именно Гешке совместно с сооснователем Adobe Джоном Уорноком разработал программное обеспечение, которое произвело революцию в творчестве и общении между людьми.

Гешке и Уорнок основали компанию Adobe в 1982 году. Штаб-квартира компании расположена в городе Сан-Хосе в американском штате Калифорния. Специалистами именно этой компанией были разработаны система веб-программного обеспечения Adobe Flash и программы для редактирования изображений Photoshop, Adobe Reader, Portable Document Format (PDF).