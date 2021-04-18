Пекин, 18 апреля, 2021, 07:27 — ИА Регнум. Китайская компания Huawei планирует запустить мобильную связь шестого поколения (6G) к 2030 году, заявил председатель правления Huawei Сюй Чжицзюнь на глобальной конференции аналитиков компании в Шэньчжэне. Об этом сообщает телеканал CGTN.

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Чжицзюнь рассказал, что скорость сети шестого поколения будет превосходить связь 5G в 50 раз, достигая 1000 гигабайт в секунду. Задержка отклика сигнала сократится в десять раз и будет составлять около 100 микросекунд.

Он добавил, что внедрение 6G позволит избавить от недостатков, присущих предыдущему поколению связи. Например, связь нового поколения будет стабильнее работать при использовании на движущихся объектах, включая автомобили, поезда, суда и так далее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале американская компания Apple открыла набор специалистов для работы над технологиями связи 6G.