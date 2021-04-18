Якутск, , 07:13 — REGNUM Один человек погиб, шестеро пострадали в результате схода снежной лавины на автодорогу «Яна» в Якутии. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сход лавины на федеральную автотрассу «Яна» произошёл в ночь с 17 на 18 апреля в 56 километрах от села Тополиное Томпонского района. На трассе под завалами оказались два автомобиля, в которых находились семь человек, в том числе двое несовершеннолетних. В результате схода лавины погиб один человек 1996 года рождения, остальных удалось извлечь из-под снежных завалов, их состояние признано удовлетворительным.

В настоящее время проводится эвакуация людей в село Тополиное. В городе Якутске подготовлен к вылету на место происшествия вертолёт Ми-8 с пятью спасателями и двумя медиками из республиканского Центра медицины катастроф на борту. Вертолёт оснащён всем необходимым оборудованием.

В связи со сходом лавины на автотрассу в районах перевалов Малый и Большой Ольчан, проезд по ней временно закрыт. На место происшествия выехали дорожные службы, которые будут заниматься восстановлением транспортного сообщения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о лавинной опасности, которая была объявлена на Камчатке из-за циклона, который подошёл к берегам полуострова.

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