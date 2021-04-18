Архангельская область, 2 июня, 2004, 13:49 — ИА Регнум. 2 июня в комитете по делам женщин, семьи и молодежи Архангельской области состоялась пресс-конференция. Она была посвящена предстоящему слету лидеров молодежных общественных организаций.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, слет пройдет с 22 по 27 июня в виде автопробега. В нем примут участие лидеры общественных организаций области, специалисты сферы молодежной политики муниципальных образований области, а также финалисты экономического теле-шоу "Реальный бизнес". Около 80 человек побывают в Архангельске, Холмогорском, Каргопольском, Няндомском, Вельском, Шенкурском, Приморском районах. Целью этого мероприятия является выявление творчески работающих лидеров и руководителей молодежных общественных организаций, формирование позитивного имиджа деятельности общественных организации, а также распространение успешного опыта деятельности в общественном молодежном движении.

Планируется участие в митинге, посвященном Дню памяти и скорби в селе Холмогоры, в областном открытом чемпионате по мотокроссу в Вельске, экскурсии по историческим местам.