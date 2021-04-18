Манила, 18 апреля, 2021, 06:56 — ИА Регнум. Сильные ливни, которые могут стать причиной оползней и наводнений вызовет тайфун «Суригаэ», приближающийся к побережью Филиппин. Об этом 18 апреля сообщила филиппинская служба атмосферных, геофизических и астрономических исследований.

Pxhere.com Тайфун

Метеорологи предупредили об опасности внезапных паводков и оползней в ряде регионов страны. В частности, разгул стихии ожидается 18 апреля в регионах Восточные Висайи и Бикол, а 19 апреля — в регионах Бикол, Северный Самар, Самар и Восточный Самар.

Эпицентр тайфуна находится примерно в 400 километрах на восток от города Катарман и движется на северо-запад со скоростью около 14,5 км/час. Скорость ветра в эпицентре тайфуна составляет около 60 м/сек, скорость отдельных порывов достигает 74 м/сек. Объединенный американский военно-морской центр по предупреждению о тайфунах присвоил «Суригаэ» статус супертайфуна.

Стоит отметить, что на Филиппинах ежегодно наблюдается около 20 штормов и тайфунов. Ранее ИА REGNUM сообщало об ущербе, нанесённом Филиппинам тайфуном «Вамко», который обрушился на страну в ноябре 2020 года.