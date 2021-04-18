Вашингтон, , 06:30 — REGNUM Против вывода войск из Афганистана выступил глава министерства обороны США Ллойд Остин. Об этом 18 апреля сообщило издание The Wall Street Journal.

По данным издания, Остин доложил президенту США Джозефу Байдену о беспокойстве ряда американских военачальников по поводу планов Белого дома вывести войска из Афганистана. В их число вошли председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, глава центрального командования (CENTCOM) ВС США генерал Кеннет Фрэнклин Маккензи, а также командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенант Скотт Миллер.

Со своей стороны Остин предупредил американского лидера о том, что в результате вывода войск США из Афганистана будет фактически прекращена поддержка установившейся в стране хрупкой стабильности. О решении Байдена, полностью противоречащем советам военачальников, Остин и генерал Милли узнали 6 апреля. Байден настоял на своём решении, поясняя, что вывод войск США поможет избежать возобновления боевых действий в Афганистане.

Напомним, 14 апреля президент США объявил о планах начать вывод ВС США из Афганистана в мае и закончить к 11 сентября. Такое решение было принято главой Белого дома, несмотря на ряд угроз, связанных с этим шагом, о которых его предупреждали помощники.

Ранее ИА REGNUM сообщало о временном увеличении военного контингента США в Афганистане для обеспечения безопасности вывода войск.

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