Москва, , 05:27 — REGNUM Гелевые и магнитные шарики назвал самыми опасными деталями игрушек для детей главный внештатный специалист, педиатр, главный врач детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов 17 апреля в беседе с РИА Новости.

Врач-педиатр пояснил, что все мелкие детали игрушек потенциально опасны для ребёнка. Гелевые шарики, которые часто используют в качестве наполнителя для игрушек, опасны тем, что при проглатывании они разбухают в кишечнике и вызывают непроходимость. При этом их очень тяжело разглядеть на УЗИ, либо при рентгенологическом исследовании. У детей, наглотавшихся гелевых шариков, может развиться критическое состояние и возникнуть угроза жизни, при которой потребуется срочная операция.

Магнитные шарики, попадая в организм ребёнка, начинают притягиваться друг к другу, даже через стенки кишечника. «Склеиваясь» вместе они могут вызвать перитонит, воспаление и даже перфорацию кишечника. Ребёнку, проглотившему магнитные шарики, также может потребоваться операция.

Специалист уточнил, что родители, чьи дети проглотили какой-нибудь посторонний предмет, обращаются за помощью к врачам довольно часто, особенно в ночное время. Очень часто дети проглатывают бытовые вещи, вроде ключей от автомобиля, либо украшений. Врач-педиатр пояснил, что такие вещи могут повредить пищевод и желудочно-кишечный тракт, а если попадут в органы дыхания, то ребёнок может задохнуться. Османов рекомендовал родителям всегда держать ребёнка в поле зрения, где бы он ни находился в доме.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению врача-педиатра Османова, любовь к здоровому образу жизни надо прививать детям с рождения.

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