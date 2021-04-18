Лондон, 18 апреля, 2021, 05:00 — ИА Регнум. Два корабля ВМС Великобритании отправятся в мае в Чёрное море. Об этом 18 апреля сообщает газета The Times.

Лев Лагорио. Неспокойное Черное море. 1887

Отмечается, что участие в миссии примут эскадренный миноносец и фрегат. Корабли отделятся от авианосной ударной группы ВМС в Средиземном море и направятся в Чёрное море через пролив Босфор.

Как уточнил изданию источник в ВМС Великобритании, это будет жест в поддержку Украины и НАТО на фоне ситуации, возникшей на российско-украинской границе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США и Великобритания обвинили Россию в провокациях на границе с Украиной.