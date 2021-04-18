Майами, США, , 04:29 — REGNUM Жительница штата Флорида была задержана американскими властями из-за угроз убийством в адрес Камалы Харрис, вице-президента США. Об этом 17 апреля сообщает телекомпания NBC.

Чернокожая женщина Нивиэн Фелпс, проживающая в Майами, была задержана по итогам расследования, в ходе которого было установлено, что Фелпс посылала своему супругу в тюрьму видеозаписи и фотографии с угрозами в адрес вице-президента США.

Выступающая стороной обвинения секретная служба США утверждает, что 39-летняя женщина делала заявления о своей ненависти в адрес президента США Джозефа Байдена и в адрес вице-президента США Харрис. Кроме того, уточняется, что женщина угрожала убийством Харрис и сомневалась в её расовой принадлежности.

Мать задержанной утверждает, что Фелпс больна и не способна осознавать свои действия, поэтому все обвинения в её адрес должны быть признаны несостоятельными. Отмечается, что в случаев признания вины задержанной грозит до пяти лет тюремного заключения.

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