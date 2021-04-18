Пекин, , 03:45 — REGNUM Совместное заявление по борьбе с изменениями климата согласовали США и Китай. Об этом 18 апреля сказано в сообщении, распространённом Госдепартаментом США.

Документ был согласован по итогам встречи спецпосланника американского президента по климату Джона Керри с его коллегой из КНР Се Чжэньхуа в городе Шанхае. В тексте документа указано, что США и Китай твёрдо намерены продолжить совместное сотрудничество, а также работу с другими сторонами в рамках реализации Парижского соглашения.

США и КНР планируют выработать собственные долгосрочные стратегии по достижению нулевых выбросов в окружающую среду. Выработку стратегий предполагается приурочить к 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая состоится в Глазго в ноябре текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин примет участие в трехстороннем климатическом саммите лидеров Китая, Франции и Германии.

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