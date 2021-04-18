Сиэтл, США, , 03:18 — REGNUM Корпорация Amazon объявила об отмене выхода масштабной ролевой видеоигры по мотивам вселенной «Властелина колец». Об этом 17 апреля сообщило агентство Bloomberg.

Начало разработки онлайн-игры было заявлено корпорацией Amazon в 2019 году. Её разработкой занималось спецподразделение корпорации Amazon Game Studios, совместно с китайской Leyou Technologies Holdings Ltd., которую в 2020 году приобрёл холдинг Tencent. Договор о сотрудничестве пришлось пересматривать, итоговые переговоры по контракту зашли в тупик.

«Нам нравится «Властелин колец» и мы огорчены тем, что не представим эту видеоигру покупателям», — заявил представитель корпорации.

Кроме того, представитель корпорации пояснил, что на данном этапе не удалось обеспечить условия для дальнейшей работы над выпуском видеоигры. Команда специалистов, работавшая над проектом будет переброшена на решение других задач.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что первый сезон сериала «Властелин колец» обещает стать самым дорогим в истории сериалов.

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