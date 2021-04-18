Женева, Швейцария, , 02:17 — REGNUM За прошедшие сутки в мире было выявлено 805 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это следует из данных, опубликованных 17 апреля Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

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Всего в мире на вечер 17 апреля зафиксировано 139 501 934 случаев заражения коронавирусом, из них 2 992 193 случаев летального исхода. За сутки число инфицированных возросло на 805 794 человек, умерших — на 13 171 человека. Уточняется, что число инфицированных третий день возрастает на более, чем 800 тысяч случаев в сутки.

Больше всего выявленных случаев заражения зарегистрировано в США, здесь их на настоящий момент 31 176 938. На втором месте Индия, где зафиксировано 14 526 609 случаев инфицирования коронавирусом, затем Бразилия, здесь подтверждено13 746 681 случаев заражения с начала пандемии COVID-19.

Ранее ИА REGNUMсообщало, что за предыдущие сутки в мире, по данным ВОЗ, было выявлено 804 807 новых случаев заражения коронавирусом.

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