Лима, , 01:26 — REGNUM Как минимум пять человек погибли, пятеро пострадали в результате крушения военного вертолёта в ходе операции против незаконного оборота наркотиков на юго-востоке Перу. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба Объединённого командования вооруженных сил страны в Twitter.

Вертолёт с 12 членами экипажа на борту потерпел крушение в регионе Куско. Пять человек погибли, пятеро получили травмы разной степени тяжести, ещё двое числятся пропавшими без вести. Отмечается, что экипаж вертолёта участвовал в спецоперации против незаконного оборота наркотических веществ.

Объединенным командованием ВС Перу был опубликован список погибших, пострадавших и пропавших без вести. Продолжаются поиски пропавших без вести. Власти начали расследование обстоятельств трагедии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении следственными органами уголовного дела по факту гибели пилота при крушении вертолёта Ми-2 в Краснодарском крае.

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