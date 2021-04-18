Владивосток, 18 апреля 2021, 00:59 — REGNUM Возгорание на двухэтажном складе автозапчастей и продуктов произошло во Владивостоке. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС Приморского края.
По данным регионального ведомства, загорелся склад, расположенный на улице Бородинской. Общая площадь горения составила 1600 кв. метров. Пламя вышло на кровлю. В тушении пожара принимают участие 40 человек и 10 единиц техники.
По данным на 23:33 мск пожар удалось локализовать. Пострадавших в результате ЧП нет. Причина и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.
Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на складе в Москве, общая площадь возгорания составила 700 кв. метров.
Читайте ранее в этом сюжете: В Москве при пожаре на складе обрушилась крыша