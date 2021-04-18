Владивосток, , 00:59 — REGNUM Возгорание на двухэтажном складе автозапчастей и продуктов произошло во Владивостоке. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС Приморского края.

По данным регионального ведомства, загорелся склад, расположенный на улице Бородинской. Общая площадь горения составила 1600 кв. метров. Пламя вышло на кровлю. В тушении пожара принимают участие 40 человек и 10 единиц техники.

По данным на 23:33 мск пожар удалось локализовать. Пострадавших в результате ЧП нет. Причина и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на складе в Москве, общая площадь возгорания составила 700 кв. метров.

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