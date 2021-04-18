Москва, 18 апреля 2021, 00:50 — REGNUM Три человека пострадали в результате пожара в жилом многоэтажном доме на севере Москвы. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС города Москвы.
Возгорание произошло в одной из квартир на шестом этаже девятиэтажного дома на улице Петрозаводской. Загорелись личные вещи жильцов и мебель, площадь пожара составила 20 кв. метров.
На настоящее время пожар ликвидирован. В результате происшествия пострадали три человека, они были переданы медикам из бригады скорой помощи. Решается вопрос о госпитализации пострадавших.
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