Вашингтон, , 00:41 — REGNUM Неприемлемым назвал обращение с российским блогером Алексеем Навальным президент США Джозеф Байден. Об этом 17 апреля сообщил президентский пул журналистов.

В ходе общения с журналистами один из репортёров сообщил американскому лидеру об ухудшении состояния оппозиционного блогера Навального и попросил прокомментировать ситуацию. Президент США в ответ заявил, что это «совершенно, совершенно несправедливо, совершенно неприемлемо».

Напомним, российский оппозиционный блогер Навальный отбывает срок в исправительной колонии во Владимирской области. После этапирования в колонию блогер заявил об ухудшении самочувствия и объявил голодовку, требуя допустить к нему личных врачей. Анастасия Васильева, называющая себя лечащим врачом Навального, сообщила об ухудшении его самочувствия и риске остановки сердца. В то же время администрация колонии организовала медобследование блогера, его состояние было признано медиками удовлетворительным.

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