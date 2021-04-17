Уфа, , 23:55 — REGNUM По факту гибели ребенка в результате нападения на него стаи собак в Учалинском районе Башкирии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса Российской Федерации (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по республике.

Трагедия произошла 17 апреля в селе Сафарово. Предварительно установлено, что на 4-летнего мальчика, который катался на велосипеде по улице Школьная, напали бродячие собаки.

В сообщении отмечается, что ребенок, получивший различные травмы, скончался на месте.

В настоящее время сотрудники специальных служб устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА REGNUM, в начале апреля в Астраханской области бродячие собаки загрызли местного жителя.

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