18 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 08:16 — REGNUM Заявление первого вице-премьера и главы чешского МИД Яна Гамачека о том, что 18 российских дипломатов должны покинуть Чехию в течение двух дней, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 17 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Антон фон Вернер. Берлинский конгресс. 1881

"Польша, чтобы сделать приятно США, выслала трех российских дипломатов. «А я его ещё больше ку!» — закричала Чехия и выслала восемнадцать дипломатов», — пишет Финист Я.

Многие пользователи были не удивлены подобным решением чешского правительства. Люди уверены, что Прага лишь исполняет задания из Вашингтона, поэтому в сложившейся ситуации страна не является настоящим субъектом политики.

Пауль Клее. Бесовские Марионетки. 1929

«Ничего удивительного. Все страны, контролируемые США, выполняют то, что им скажут. Пусть дальше продолжают. Россия всё равно диктовку Запада не примет, хуже, чем в 90-е уже не будет. Лучше санкции, чем прогнуться под Запад», — поделился своим мнением Геннадий Г.

Некоторые комментаторы оказались по-настоящему возмущены поступком чешского правительства. Люди убеждены, что это государство взяло на знамёна русофобские лозунги и высылка дипломатов является логичным итогом взаимоотношений двух стран.

«А мы им ещё вакцины собираемся поставлять! Они, гады, ещё за памятник Коневу не ответили! Чехи из колоды «проигравших» в ВОв и служивших верой и правдой рейху», — отметил Эдуард Т.

Памятник маршалу Коневу Matěj Baťha

Часть людей призвала жёстко ответить на хамское поведение Праги. Люди считают, что пора ввести против этой страны санкции и перестать завозить из неё алкогольные напитки, чтобы нанести ощутимый экономический ущерб.

«Почему бы не ввести санкции? Скажем, запрет ввоза чешского пива! Затронет не так много народу, «Крушовице» чешского производства стоит больше 100 рублей за 0,5 и ничем не отличается от российского аналога. Нам пофиг, а их не слабо заденет. Зачем терпим?» — задаётся вопросом Евгений Д.

Отдельные пользователи считают, что российским властям пора обдумать отношение к таким странам, как Чехия, которая готова рискнуть своими товарами на российском рынке.

Винсент Ван Гог. Пивные кружки. 1885

«Выслать всех чехов-дипломатов и на несколько лет. Вытряхнуть с российского рынка все и без того малочисленные чешские товары», — призывает Виктор В.

Нашлись и те, кому сложившая ситуация в дипломатическом поле показалась крайне интересной и интригующей. Поэтому люди с нетерпением ждут новых новостей из отношений России и Европы.

«Как интересно! Нынче в мире идёт текучая ротация кадров дипломатических миссий разных стран. Не то, что раньше. Скучно и незаметно было», — указал Krolik R.

Напомним, 17 апреля первый вице-премьер и глава чешского МИД Ян Гамачек заявил журналистам, что 18 российских дипломатов должны покинуть Чехию в течение двух дней.