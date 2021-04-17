Краснодар, , 23:21 — REGNUM Футболистам санкт-петербургского «Зенита», сыгравшим вничью с «Краснодаром» в матче двадцать шестого тура чемпионата России по футболу, удалось «перевернуть игру». Об этом 17 апреля сообщил главный тренер петербургской команды Сергей Семак, заявление которого обнародовано на сайте клуба.

«Смогли (футболисты «Зенита» — прим. ИА REGNUM) перевернуть ход матча и могли победить, поэтому за такую ничью ребятам спасибо, — сказал главный тренер петербургской команды. — Ошибки, которые мы сделали, будем разбирать».

Семак отметил, что матч «Краснодар» — «Зенит» получился достаточно интересным.

Как передавало ИА REGNUM, 17 апреля футболисты санкт-петербургского «Зенита» сыграли вничью с «Краснодаром» в выездном матче двадцать шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 2:2.

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