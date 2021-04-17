Москва, , 23:19 — REGNUM Сегодня, 17 апреля, портал «Спорт-Экспресс» сообщил, что полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов попал в сферу интересов шести клубов из РПЛ.

По данным источника, интерес к 24-летнему игроку, контракт которого с «Локомотивом» истекает по окончании текущего сезона, проявляют «Зенит», «Краснодар», «Рубин», «Ростов», а также столичные «Спартак», ЦСКА и «Динамо».

Жемалетдинов должен определиться с клубом, где он продолжит карьеру, в течение ближайших нескольких недель.