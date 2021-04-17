Вашингтон, , 23:15 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Джо Байден отправился на свои выходные в гольф-клуб в штате Делавэр. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Отмечается, что компанию в игре американскому лидера составили тесть его покойного сына Бо Рон Оливере и советник Стив Риккетти.

Отмечается, что Байден давно увлекается гольфом.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля Байден провел свою третью неделю на посту президента, посещая Пентагон, Национальные институты здравоохранения США и разрабатывая новый план по борьбе с пандемией коронавируса. На выходных президент отдохнул от тяжелой работы, играя в карты со своей внучкой во время своего первого президентского визита в Кэмп-Дэвид (Camp David), загородную резиденцию президентов США.

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