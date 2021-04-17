Монако, , 23:13 — REGNUM Сегодня, 17 апреля, «Монако» на своем официальном портале сообщило, что в команде выявили четыре новых случая заражения коронавирусом.

Имена четырех футболистов, сдавших положительные тесты на коронавирус, не называются. По сообщениям пресс-службы клуба, спортсмены чувствуют себя хорошо и уже переведены на двухнедельную самоизоляцию.

Портал France Football утверждает, что в составе «Монако» коронавирусом заболели защитник Крислен Матсима и полузащитники Энцо Мийо, Крепен Диатта и Элио Матасо.

Отметим, что в следующем матче в рамках 33-го тура чемпионата Франции против «Бордо» примет участие Александр Головин, он остался в официальной заявке на встречу.