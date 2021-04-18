18 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 16:55 — REGNUM Задержание консула генконсульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка из-за того, что тот, предположительно, интересовался базами данных граждан России и уголовных дел, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 17 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Василий Верещагин. Шакалы, мертвый город

Следите за развитием событий в трансляции: «Новое обострение в Донбассе: начало конца Украины? – все новости»

"Да на лице этого консула всё написано. Вообще, украинский МИД — это реальный дом скорби», — считает Валерий Ф.

Многие пользователи оказались не удивлены тому факту, что представитель Украины занимался незаконными делами на территории России. Люди уверены, что доверять официальным лицам из Киева просто нельзя.

«Начиная от их неумного президента и заканчивая вот такими Сосонюками. Все на одно криминальное лицо», — отметил Николай Н.

Паразит Ady-home.ru

Некоторые комментаторы оказались возмущены тем, что представитель государства, которое называет Россию врагом, спокойно осуществляет свою вредительскую деятельность на территории нашей страны.

«Оказывается, Украина вредит России! Кто бы мог подумать?! Кто мог такое предусмотреть?! Разорвать дипломатические отношения! А этого Сосонюка в тюрьму!» — призывает Олег И.

Часть людей оказалась уверена в том, что российские власти не станут принимать в отношении Сосонюка каких-либо резких действий. Граждане считают, что всё обойдётся банальной высылкой этого персонажа к себе домой.

«Дальше что? Сделают персоной нон грата? После такого, как правило, следует разрыв дипотношений!» — указал Дмитрий Ч.

Ряд пользователей призвал всё-таки сделать что-нибудь такое, чтобы остановить деструктивную деятельность представителей Украины на российской территории. Это угрожает безопасности государства, считают люди.

«Этому консулу ничего не будет за содеянное. Теперь его просто вышлют в соответствии с международными обязательствами!» — поделился своим мнением Павел Г.

Нашлись и те, кто призвал выгнать украинскую дипломатию из России и ввести визовый режим с этой страной, чтобы вести усиленный контроль за представителями соседнего государства.

«Давно гнать пора всю эту украинскую дипломатическую миссию. Нечего ей делать в России. Где введение визового режима?!» — задаётся вопросом Борис С.

Напомним, 17 апреля ФСБ опубликовала видеозапись задержания консула генконсульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка из-за того, что тот, предположительно, интересовался базами данных граждан России и уголовных дел.