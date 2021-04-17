Бостон, США, , 23:07 — REGNUM Сегодня, 17 апреля, «Бостон Селтикс» на своем официальном сайте подтвердили заключение контракта с форвардом Джабари Паркером на правах свободного агента. В конце марта он расторг соглашение с «Сакраменто Кингз».

Ранее «Бостон» расстался с высокорослым Моритцом Вагнером, освободив место в составе специально для Паркера, рост которого составляет 203 сантиметра.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата НБА Паркер принял участие лишь в 9 матчах и в среднем набирал 6,6 очка и 3,2 подбора.