Вашингтон, , 22:50 — REGNUM Часть пользователей мессенджера WhatsApp, которая до 15 мая не примет новые правила сервиса, сможет пользоваться приложением только в ограниченном режиме. Об этом сообщается на сайте WhatsApp.

«Чтобы у вас было достаточно времени для ознакомления с изменениями в удобном для вас темпе, мы продлили срок их принятия до 15 мая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что если пользователь откажется от новых правил, то функциональность мессенджера будет серьезно ограничена. Нельзя будет в том числе отправлять и читать сообщения, останутся только звонки и уведомления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков заявил, что пользователи американского мессенджера WhatsApp, которые не согласны с новым пользовательским соглашением, предусматривающим передачу данных пользователей в рекламную систему Facebook и его «семейство приложений» для анализа их привычек и вкусов, так или иначе найдут мессенджеру альтернативу.

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