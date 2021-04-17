Лондон, , 22:48 — REGNUM Главный тренер «Челси» Томас Тухель дал комментарий после сегодняшнего победного матча против «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счетом 1:0 в пользу «аристократов».

«Очень, очень сильное выступление. Очень счастлив и горд. Мы провели отличные 35 минут в первом тайме. Затем нам пришлось пострадать минут 10. Потом мы выдали еще 30 минут сильной игры и вышли вперед.

Это было очень сильное выступление. Горжусь командой. Очень рад, что футболисты сыграли сегодня на таком уровне. Я счастлив. Все, кто находится на поле, должны играть.

Хорошая защита — это еще и владение мячом. Мы провели очень хороший сухой матч. По поводу того, что мы не пропустили, это не везение, мы много работали для этого.

Ребята готовы прикрыть друг друга, если кто-то проиграет единоборство. Сегодня мы хотели оставаться храбрыми с мячом и без мяча. Мы сделали это», — приводит слова немецкого специалиста портал BBC.

В финале Кубка Англии «Челси» предстоит сыграть с победителем пары «Лестер» — «Саутгемптон».