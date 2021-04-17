Москва, , 22:37 — REGNUM Основания для высылки российских дипломатов Чехией не выдерживают критики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля, об этом завил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Чехия, высылая российских дипломатов, идёт в русле русофобского фарватера Вашингтона. Основания не выдерживают критики, равно как и отсылки к событиям 2014 года», — заявил Слуцкий.

Реальных причин для такого шага, уверен парламентарий, не было.

«Высылка 18 сотрудников дипмиссии — серьезный удар по двусторонним отношениям с Россией. Как и принято в таких случаях, ответные меры с нашей стороны обязательно последуют», — подчеркнул парламентарий.

Полиция Чехии объявила в розыск предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ) Александра Петрова и Руслана Боширова, говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем Конституция РФ запрещает выдачу иностранным государствам граждан РФ, обвиняемых в преступлениях, совершенных на территории других стран.

Кроме того, МИД Чехии предписал 18-и российским дипломатам выехать из страны. Персоны нон-грата должны покинуть страну за двое суток, заявили в министерстве.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Чехии объявили в розыск Петрова и Боширова