Минск, , 22:08 — REGNUM Президент России Владимир Путин обсуждал с американским коллегой Джо Байденом вопрос подготовки покушения на главу Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом белорусский лидер заявил в эфире телеканала ОНТ.

«Я благодарен Путину. Когда он разговаривал с Байденом, он ему задал этот вопрос (покушения). Бульканье ‑ и ни одного ответа. Владимир Владимирович мне позвонил, об этом сказал», — омтетил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержана связанная с американскими спецслужбами группа людей, которая готовила покушение на него и его детей.

Сотрудники ФСБ задержали имеющего гражданство США и Белоруссии Юрия Зенковича, а также гражданина Белоруссии Александра Федуту. Они планировали захват радио и телецентров, блокирование в Минске лояльных руководству республики подразделений внутренних войск и ОМОНа. Кроме того, планировалось физическое устранение властей Белоруссии. Осуществление госпереворота было назначено на 9 мая.