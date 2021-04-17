Лондон, , 21:59 — REGNUM Сегодня, 17 апреля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоялся первый полуфинальный матч между «Челси» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонской команды.

Таким образом, «Челси» вышел в финал Кубка Англии, где будет ждать победителя другого полуфинального противостояния «Лестер» — «Саутгемптон».

Главный тренер «аристократов» Томас Тухель впервые в своей тренерской карьере смог обыграть Пепа Гвардиолу. До этого Томас дважды проигрывал Гвардиоле в качестве тренера «Майнца», а также потерпел два поражения и один раз сыграл вничью как тренер дортмундской «Боруссии»