Елизавета Коробова, 17 апреля 2021, 23:53 — REGNUM Материал РИА Новости, согласно которому ряд депутатов Госдумы РФ высказался насчёт того, что Североатлантический альянс обеспокоен из-за намерения Москвы ограничить доступ в ряд зон Чёрного моря и Азовского моря, вызвал обсуждение в Интернете. Граждане выразили своё отношение 17 апреля в социальной сети Facebook.
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«Давно надо отвечать достойно, согласно статусу великой державы. Хватит сопли жевать и подставлять левую щёку, когда ударили по правой», — считает Ludmila S.
Многие пользователи выразили уверенность в том, что действия Российской Федерации вызваны исключительно соображениями безопасности, иначе корабли НАТО близ российских границ несут угрозу нашей стране.
«Когда чужая наглость «потеряла границы», то её ограничивают, для безопасности», — отметил Сергей Д.
Некоторые комментаторы не понимают, почему руководство НАТО вдруг обеспокоилось действиями России при условии того, что подобные решения принимаются только в ответ на агрессивную по отношению к России политику альянса.
«А что за претензии, господа? Вы нам, мы в ответку. Возомнили себя непотопляемыми. Давно пора было пожёстче вести с ними, а то распоясались «властелины», — пишет Галина Л.
Часть людей оказалась воодушевлена тем, что наконец-то руководство России начало отстаивать свои интересы на международной арене, не обращая внимания на истерику западных стран.
«Они санкции накладывают. Вот пусть и сами получат по полной. Россия будет действовать так, как ей удобно. Она вправе решать, кого пускать в территориальные воды, а кого — нет», — написала Ольга Д.
Отдельные пользователи уверены, что претензии НАТО несостоятельны, потому что, к примеру, Азовское море слишком мелководное для того, чтобы по нему прошёлся, к примеру, американский авианосец.
«Американцы решили в Азовское море авианосец загнать вместе с кораблями и сопровождением? Клоунада! Столько металлолома будет затоплено! А ведь море очень мелкое», — отметил Сергей Р.
Нашлись и те, кто считает, что не стоит комментировать реакцию Запада на действия России. Руководству нашей страны пора смотреть только на мнение своего населения, а на то, что думают за границей ему должно быть всё равно.
«А не стоит такие действия своего государства как-то пытаться объяснять. Они творят, что хотят, обвиняя нас без доказательств, а мы всё время оправдываемся. Хватит!» — поделилась своим мнением Людмила Ч.
Напомним, 17 апреля РИА Новости опубликовало материал, в котором ряд депутатов Госдумы РФ высказался о претензии НАТО из-за планов России ограничить доступ в Азов и Чёрное море.