17 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили реакцию депутатов Госдумы на претензии НАТО к планам РФ ограничить проход в Чёрное и Азовское моря.

Елизавета Коробова, , 23:53 — REGNUM Материал РИА Новости, согласно которому ряд депутатов Госдумы РФ высказался насчёт того, что Североатлантический альянс обеспокоен из-за намерения Москвы ограничить доступ в ряд зон Чёрного моря и Азовского моря, вызвал обсуждение в Интернете. Граждане выразили своё отношение 17 апреля в социальной сети Facebook.

Корабль ВМФ России Mil.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Новое обострение в Донбассе: начало конца Украины? – все новости»

«Давно надо отвечать достойно, согласно статусу великой державы. Хватит сопли жевать и подставлять левую щёку, когда ударили по правой», — считает Ludmila S.

Многие пользователи выразили уверенность в том, что действия Российской Федерации вызваны исключительно соображениями безопасности, иначе корабли НАТО близ российских границ несут угрозу нашей стране.

Корабли НАТО U.S. Navy

«Когда чужая наглость «потеряла границы», то её ограничивают, для безопасности», — отметил Сергей Д.

Некоторые комментаторы не понимают, почему руководство НАТО вдруг обеспокоилось действиями России при условии того, что подобные решения принимаются только в ответ на агрессивную по отношению к России политику альянса.

«А что за претензии, господа? Вы нам, мы в ответку. Возомнили себя непотопляемыми. Давно пора было пожёстче вести с ними, а то распоясались «властелины», — пишет Галина Л.

Часть людей оказалась воодушевлена тем, что наконец-то руководство России начало отстаивать свои интересы на международной арене, не обращая внимания на истерику западных стран.

«Они санкции накладывают. Вот пусть и сами получат по полной. Россия будет действовать так, как ей удобно. Она вправе решать, кого пускать в территориальные воды, а кого — нет», — написала Ольга Д.

Отдельные пользователи уверены, что претензии НАТО несостоятельны, потому что, к примеру, Азовское море слишком мелководное для того, чтобы по нему прошёлся, к примеру, американский авианосец.

Азовское море NASA

«Американцы решили в Азовское море авианосец загнать вместе с кораблями и сопровождением? Клоунада! Столько металлолома будет затоплено! А ведь море очень мелкое», — отметил Сергей Р.

Нашлись и те, кто считает, что не стоит комментировать реакцию Запада на действия России. Руководству нашей страны пора смотреть только на мнение своего населения, а на то, что думают за границей ему должно быть всё равно.

«А не стоит такие действия своего государства как-то пытаться объяснять. Они творят, что хотят, обвиняя нас без доказательств, а мы всё время оправдываемся. Хватит!» — поделилась своим мнением Людмила Ч.

Напомним, 17 апреля РИА Новости опубликовало материал, в котором ряд депутатов Госдумы РФ высказался о претензии НАТО из-за планов России ограничить доступ в Азов и Чёрное море.