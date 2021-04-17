Вашингтон, , 21:55 — REGNUM Сегодня, 17 апреля, НХЛ на своем официальном сайте сообщила о продлении срока проведения регулярного чемпионата. ли

Сезон был продлен до 19 мая, чтобы «Ванкувер Кэнакс» смогли доиграть 9 матчей, которые ранее были перенесены на неопределенный срок из-за случаев заражения коронавирусом в команде. Последний матч «Ванкувера» состоялся 25 марта.

Напомним, что в нынешнем регулярном чемпионате все команды проведут по 56 матчей.

19 апреля «Ванкуверу» предстоит возобновить выступление матчем против «Торонто Мейпл Лифс».