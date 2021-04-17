17 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 23:56 — REGNUM Заявление Белого дома, согласно которому США подтвердили свою решимость защищать Японию с помощью ядерного оружия в рамках Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года, вызвало реакцию в Интернете. Граждане выразили своё мнение 17 апреля в социальной сети Facebook.

Horror Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Один раз Япония уже ощутила на себе ядерную «защиту» со стороны США», — напомнил Юрий Я.

Многие пользователи крайне удивились тому, что местом для защиты ядерным оружием была выбрана Япония, которая сама от этого ядерного оружия и пострадала.

«А японцы согласны еще раз на Хиросиму? А два раза на Нагасаки? Хотя о чём это я? Они более 70 лет подчиняются американскому сапогу», — пишет Лара Ч.

Атомный взрыв над Хиросимой. 1945

Некоторые комментаторы не нашли ответ на свой вопрос о том, кто же всё-таки собирается нападать на Японию. Люди уверены, что таких агрессоров в регионе просто нет, и руководство США просто нашло очередной пустой предлог.

«А можно узнать, кто на Японию нападает? Япония сама страна — некогда агрессор. Теперь же она под управлением США. Она до сих пор не рассчиталась за преступления в Китае, Корее и России, но ни там, ни там на неё нападать никто даже и не собирается», — уверен Вячеслав С.

Часть людей оказалась уверена, что если и следует от кого-то защищать Японию, так это в первую очередь от самих Соединённых Штатов, которые, судя по всему, готовы превратить коренное население островов в ядерный пепел.

«Защищать от кого? Кому Япония нужна, кроме самой Америки? А Америке она нужна, как плацдарм. И не более. Она очень любит защищать уже освоенные ею чужие территории от населения, проживающего на ней», — считает Раиса Д.

Американская военно-воздушная база в Японии U.S. Air Force

Ряд пользователей пришёл к выводу, что США выбрали Японию как плацдарм для давления как на Китай, так и на Россию. А чтобы была хотя бы видимость причины, то была придумана некая угроза для безопасности этой страны.

«Когда США собираются кого-то защищать, то обычно это означает, что Вашингтон выбрал новое место для международных разборок. От такой защиты прям подальше надо держаться», — советует Daria B.

Нашлись и те, кто оказался уверен, что единственной страной, которая по-настоящему несёт угрозу всему миру, являются Соединённые Штаты Америки.

Американские солдаты с японским флагом U.S. Air Force

«У меня сложилось ощущение, что не будь на Земле Америки, то ни от кого Японию защищать-то и не пришлось бы», — предполагает Екатерина А.

Напомним, 17 апреля Белый дом распространил заявление по итогам переговоров лидеров США и Японии, согласно которому Вашингтон подтвердил свою решимость защищать Японию с помощью ядерного оружия в рамках Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года.