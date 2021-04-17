Краснодар, , 21:45 — REGNUM Футболисты санкт-петербургского «Зенита» в выездном матче двадцать шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью с «Краснодаром». Встреча, завершившаяся со счётом 2:2, прошла 17 апреля на стадионе «Краснодар».

В составе хозяев поля голевыми действиями отметился Алексей Ионов (дубль). У гостей мячи забили Сердар Азмун и Андрей Мостовой.

Отметим, что после двадцати шести матчей в чемпионате России «Зенит» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 55 очков. Футболисты «Краснодара», в активе которых 35 баллов, находятся на одиннадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 17 апреля футболисты «Ростова» уступили московскому «Локомотиву» в выездном матче двадцать шестого тура РПЛ. Встреча прошла 17 апреля на «РЖД-Арене» в Москве и завершилась со счётом 1:4.

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