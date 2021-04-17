Анкара, , 21:36 — REGNUM Министр промышленности Турции Мустафа Варанк получил первый компонент разрабатываемой Анкарой собственной вакцины от COVID-19, передает 17 апреля телеканал NTV.

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По словам министра, он стал участником первой фазы испытаний вакцины на основе вирусоподобных частиц (VLP). Власти Турции считают свою вакцину инновационной, так как она состоит из четырех вирусных белков, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, суточные показатели выявления новых случаев заражения коронавирусом достигли нового рекорда в Турции, где за 16 апреля зафиксировали 63 082 случая. Сутками ранее в Турции было зафиксировано 62 797 новых случая заражения коронавирусом. Всего в стране выявлено 4,2 млн случаев заражения.