Москва, , 21:24 — REGNUM Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала двоих человек, которые планировали осуществить государственный переворот в Белоруссии. Об этом 17 апреля сообщили в ФСБ.

Отмечается, что сотрудники ФСБ задержали имеющего гражданство США и Белоруссии Юрия Зянковича, а также гражданина Белоруссии Александра Федута. Они планировали захват радио‑ и телецентров, блокирование в Минске лояльных руководству республики подразделений внутренних войск и ОМОНа.

Кроме того, они планировали отключить энергосистему Белоруссии, чтобы затруднить действия силовиков. Для этого предполагалось физически устранить практически всё руководство страны. Осуществление госпереворота было назначено на 9 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержана связанная с американскими спецслужбами группа людей, которая готовила покушение на него и его детей.

По его словам, в планах у этих людей был захват его ребенка — «одного, второго, как получится», после этого они планировали посадить их в погреб.

«В Гомельской области и погреб подготовили. Меня удивляет другое. Почему американцы себя так ведут? Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, никто не может дать согласия, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы», — добавил Лукашенко.

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