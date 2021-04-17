17 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили предложение о том, как помочь российским туристам, застрявшим в Турции.

Светлана Рыбина, , 23:05 — REGNUM Предложение главы оперативного штаба в Общественном совете при Ростуризме Дмитрия Давыденко о том, чтобы вывозить застрявших в Турции российских туристов по фиксированной цене в размере десяти-двенадцати тысяч рублей за билет, породило бурное обсуждение в Интернете. Граждане выразили свою точку зрения 17 апреля в социальной сети Facebook.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Граждане России, надо Крым осваивать и черноморское побережье нашей страны, а не чужие карманы пополнять», — призывает Ирина С.

Многие пользователи отметили, что ситуация с российскими туристами в Турции сложилась крайне логичной и ничего в ней удивительного нет, ведь в мире до сих пор бушует пандемия коронавируса.

«Я не против путешествий в пандемию, но другое дело, что люди должны быть готовыми застрять в чужой стране. Такая нынче ситуация. Риски высоки», — считает Irina Z.

Вид на посёлок Махмутлар из отеля Utopia World. Турция. Рыжкова Анна © ИА Красная Весна

Некоторые комментаторы считают, что дело утопающих, в данном вопросе, дело только самих утопающих. Граждане уверены, что предложение Давыденко является даже избыточной помощью своим гражданам за границей.

«Это их выбор, сами пусть выбираются, чтобы на будущее думали», — поделилась своим мнением Инесса К.

Но нашлись и те, кто оказался уверен, что Российская Федерация должна полностью оплатить возвращение своих граждан из страны, авиасообщение с которой было приостановлено.

«Почему за это должны платить простые люди? Не они принимали решение ограничивать авиасообщение. Они — пострадавшая сторона!» — поделился своим мнением Gleb E.

Им парировали те, кто считает, что всех этих людей в Турции предупреждали о последствиях, если они оперативно не покинут страну. Поэтому теперь им стоит пенять только на себя.

«Во-первых, это не такие уж большие деньги, чтобы возмущаться. А во-вторых, пандемия не закончилась, и никто не гарантировал, что всё будет работать «как раньше». Все, кто летел отдыхать, делали это зная, что может произойти что угодно и они едут отдыхать на свой страх и риск. Кому-то повезло. Кому-то не повезло», — пишет Sophie B.

Набережная Ялты. Крым Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Нашлись и те, кто считает, что проблема возникла на ровном месте, а её причина заключается в том, что у граждан России не так сильно развито уважение к закону, как, к примеру, у представителей Китая.

«Всех предупредили заранее, но наши люди считают себя, видимо, слишком умными. Назло маме нос отморозят! Почему Китай так быстренько справился с пандемией? Потому что граждане законопослушные!» — отметила Светлана К.

Напомним, 17 апреля газета «Известия» опубликовала материал, согласно которому глава оперативного штаба в Общественном совете при Ростуризме Дмитрий Давыденко предложил вывозить застрявших в Турции российских туристов по фиксированной цене в размере десяти-двенадцати тысяч рублей за билет.