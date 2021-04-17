Пекин, , 21:06 — REGNUM США и Япония должны прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая и наносить ущерб его интересам, говорится в заявлении министерства иностранных дел КНР.

«Требуем, чтобы США и Япония немедленно прекратили вмешиваться во внутренние дела КНР и немедленно прекратили причинять ущерб интересам Китая», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД КНР.

Отмечается, что Пекин примет все необходимые меры для защиты национального суверенитета и безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, официальные лица Вашингтона регулярно заявляют об угрозах, исходящих от Китая и России.

По мнению властей США, Китай является единственным конкурентом, способным в перспективе объединить экономическую, политическую, военную и технологическую мощь для изменения существующей мировой системы.

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