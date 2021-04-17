Екатеринбург, , 21:05 — REGNUM В Свердловской области за 16 апреля подтвердили смерть от COVID-19 12 пациентов. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе от этого заболевания скончался 2921. 267 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии. Из них 83 подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе обнаружили уже 84 707 носителей коронавируса. А выздоровели 78 243.