Марсель, Франция, , 21:05 — REGNUM 17 апреля в Марселе на стадионе «Велодром» в рамках 33 тура чемпионата Франции по футболу «Марсель» в компенсированное время одержала победу над «Лорьяном» со счетом 3:2. Победный мяч на 90+1 минуте встречи забил Поль Лирола после передачи Димитри Пайе. Об этом 17 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Самым ценным игроком встречи по мнению портала WhoScored был признан 34-летний французский атакующий полузащитник Димитри Пайе, отметившийся забитым мячом и голевой передачей. WhoScored оценил игру футболиста на 8,29 балла из 10 возможных.

Составы команд:

«Марсель»: Манданда, Сакаи, Балерди, Перрин (Энрике, 46), Лирола, Товен, Кюизанс (Кауи, 76), Камара, Гуйе, Пайе (Нагатомо, 90), Милик.

«Лорьян»: Дрейер, Ле Гофф, Чалоба, Лапорте, Гравийон, Эрго (ле Фе, 65), Абергель, Лемуан (Монкондю, 46), Висса (Буагар, 81), Лориенте, Моффи (Грбич, 83).

На матче работала судейская бригада во главе с Хакимом бен эль Хаджи.

После 33 сыгранных матчей «Марсель», набрав 52 очка, поднялась на шестую строчку в турнирной таблице Лиги 1. «Лорьян» с 32 баллами остался на семнадцатой позиции.