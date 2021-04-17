Москва, , 21:02 — REGNUM Сегодня, 17 апреля, спортивный директор московского «Спартака» Дмитрий Попов рассказал о возможном будущем главного тренера Доменико Тедеско в клубе.

«Когда объявим нового тренера? Когда закончится чемпионата. Может и останется Тедеско. У нас есть разные варианты.

Наша задача достойно закончить чемпионат. А дальше уже будем пошагово решать задачи.

Хотим занять место в первой двойке, чтобы побороться за Лигу чемпионов», — приводит слова специалиста портал «РБ Спорт».