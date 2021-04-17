Краснодар, , 20:59 — REGNUM Сегодня, 17 апреля, «Краснодар» принимает на своем поле петербургский «Зенит» в рамках 26-го тура РПЛ. На данный момент счет на табло ничейный — 2:2, второй тайм.

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун отметился голом в этом матче, сократив отставание гостей в счете на 75-й минуте — 2:1.

Это 16-й мяч иранца в текущем розыгрыше чемпионата России, что ставит его на первое место в списке бомбардиров первенства. Вторым идет его одноклубник Артем Дзюба с 13 голами, тройку замыкает форвард «Спартака» Александр Соболев с 12 мячами.